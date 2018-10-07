Политики превратили законное право национального меньшинства на культурную автономию в пугало. Акцент делается на автономии, о культуре ни слова. В то же время и русские не совсем понимают, что это за автономия и какие культурные или образовательные проблемы меньшинства с ее помощью можно решить.

Зачем русским культурная автономия? "Народу важно" на ETV+

Нужна ли русским в Эстонии культурная автономия? Что может этот статус дать например нарвитянам, которые и так живут культурно и автономно? Готово ли эстонское общество к русской культурной автономии и почему эта идея так поссорила политиков? Обсуждаем с журналистоми Романом Викуловым (Delfi) и Софьей Боборенко ("Виру Проспект").

Политики превратили законное право национального меньшинства на культурную автономию в пугало. Акцент делается на автономии, о культуре ни слова. В то же время и русские не совсем понимают, что это за автономия и какие культурные или образовательные проблемы меньшинства с ее помощью можно решить.