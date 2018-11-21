ВИДЕО: В передаче "Кто кого?" на ETV+ сошлись член совета Фонда госреформы Райво Варе и критик концепции Яак Аллик

rus.delfi.ee EST

Kaader videost

Предприниматели и общественные деятели, ставшие инициаторами Фонда госреформы, предлагают среди прочего объединить министерства, сократить количество чиновников и депутатов Рийгикогу, выбирать президента на семилетний срок. Критики фонда утверждают, что гора родила мышь — повторены давно известные идеи, а некоторые планы настолько утопические, что вряд ли в их воплощение верят сами авторы.