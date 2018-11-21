21.11.2018, 21:51

ВИДЕО: В передаче "Кто кого?" на ETV+ сошлись член совета Фонда госреформы Райво Варе и критик концепции Яак Аллик


rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО: В передаче "Кто кого?" на ETV+ сошлись член совета Фонда госреформы Райво Варе и критик концепции Яак Аллик
Kaader videost

Предприниматели и общественные деятели, ставшие инициаторами Фонда госреформы, предлагают среди прочего объединить министерства, сократить количество чиновников и депутатов Рийгикогу, выбирать президента на семилетний срок. Критики фонда утверждают, что гора родила мышь — повторены давно известные идеи, а некоторые планы настолько утопические, что вряд ли в их воплощение верят сами авторы.

В студии ETV+ встретились член совета Фонда госреформы Райво Варе и критик концепции Яак Аллик.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая глава МВД, новая тюрьма в Таллинне и второе чтение госбюджета

21.11.2018
В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Читайте, что мы знаем о новой главе МВД Катри Райк, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl и как шведские банкиры душили Эстонию.
Подробнее

Истории людей, сидящих на антидепрессантах. ”Из-за этой дряни я потеряла лучшие годы жизни”

21.11.2018
Часть людей, принимающих антидепрессанты, считает, что у них зависимость от лекарства, но, по словам врачей, это невозможно.
Если одним пациентам антидепрессанты помогают бороться с депрессией и жить дальше, то другие уверены, что зависимы, а побочные эффекты разрушили их жизнь.
Подробнее




Поздравляем! Financial Times включило эстонского бизнесмена и две компании в ТОП двигателей прогресса в Европе

21.11.2018
Бизнесмен Таави Котка, Разработчик роботов-почтальонов Starship Technologies и OSA DC попали в топ предприятий-двигателей прогресса в Европе по версии известного британского издания Financial Times.
Подробнее

-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212001
96,30 €
57,78 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €