ВИДЕО: ”Ужин на десятку” на ETV+: Высокая кухня против демократичной

Смогут ли удивить… шеф-повара — приготовить ресторанный ужин на четверых, не превысив при этом бюджет в 10 евро, узнаете из заключительной серии кулинарного шоу "Ужин на десятку"!

В качестве бонуса увидите и услышите, как шефы священнодействуют на кухне и раскрывают профессиональные секреты. Например, как правильно дегустировать гастрономические шедевры так, чтобы ваши вкусовые рецепторы ощутили все то, что задумал повар.

К тому же на сей раз ведущие — Борис Горский и Дмитрий Фоменко поменяются ролями! Ну а что и кто победит — высокая кухня в лице Александра Коломара или демократичная в лице Станислава Савченкова, решать будет Дмитрий!