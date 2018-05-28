28.05.2018, 20:30

ВИДЕО: ”Ужин на десятку” на ETV+: Высокая кухня против демократичной


rus.delfi.ee
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ВИДЕО: ”Ужин на десятку” на ETV+: Высокая кухня против демократичной
Foto: Video kaadrist

Смогут ли удивить… шеф-повара — приготовить ресторанный ужин на четверых, не превысив при этом бюджет в 10 евро, узнаете из заключительной серии кулинарного шоу "Ужин на десятку"!

В качестве бонуса увидите и услышите, как шефы священнодействуют на кухне и раскрывают профессиональные секреты. Например, как правильно дегустировать гастрономические шедевры так, чтобы ваши вкусовые рецепторы ощутили все то, что задумал повар.

К тому же на сей раз ведущие — Борис Горский и Дмитрий Фоменко поменяются ролями! Ну а что и кто победит — высокая кухня в лице Александра Коломара или демократичная в лице Станислава Савченкова, решать будет Дмитрий!

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