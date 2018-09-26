26.09.2018, 18:30
ВИДЕО | Смотрите в следующем выпуске передачи ”Зеркало” на канале ETV+!
Во вторник, 2 октября в 20:30 вы увидите:
- Бизнес-терроризм, реальность или вымысел?
- Приятная поездка на автобусе начинается с комфортной остановки. Если она есть.
- То яма, то канава — особенности национального бездорожья.
Реалити о бытовых проблемах "Зеркало" – передача, которая помогает людям защищать свои интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь!
По вторникам в 20:30
Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30
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