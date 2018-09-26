26.09.2018, 18:30

ВИДЕО | Смотрите в следующем выпуске передачи ”Зеркало” на канале ETV+!


rus.delfi.ee
EST

Во вторник, 2 октября в 20:30 вы увидите:

  • Бизнес-терроризм, реальность или вымысел?
  • Приятная поездка на автобусе начинается с комфортной остановки. Если она есть.
  • То яма, то канава — особенности национального бездорожья.

Реалити о бытовых проблемах "Зеркало" – передача, которая помогает людям защищать свои интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь!

По вторникам в 20:30
Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30

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