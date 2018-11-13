ВИДЕО | Сегодня на ETV+ премьера программы "Гримерка" о закулисных тайнах Русского театра!

"Гримерка" позволит не только лучше понять, что происходит на сцене во время спектаклей, но и заглянуть в закулисную жизнь, послушать удивительные истории актёров из их театральной деятельности и познакомиться с теми деталями из жизни театра, которые обычно скрыты от глаз зрителей.

Ведущих актёров театра встречают их коллега Татьяна Космынина и художественный руководитель Филипп Лось. Разговор с Татьяной ведётся в театральной гримёрке, откуда она вместе со своими гостями наблюдает, как каждый по очереди выходит "на ковёр" к художественному руководителю.

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