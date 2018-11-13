13.11.2018, 13:35

ВИДЕО | Сегодня на ETV+ премьера программы "Гримерка" о закулисных тайнах Русского театра!

 (1)
rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО | Сегодня на ETV+ премьера программы "Гримерка" о закулисных тайнах Русского театра!
Фото: ETV+

Новый телепроект "Гримерка", созданный в сотрудничестве телеканала ETV+ и Русского театра Эстонии, знакомит с главными действующими лицами единственного профессионального русскоязычного театра страны. Премьера передачи состоится во вторник, 13 ноября, в 20:30 в эфире ETV+.

"Гримерка" позволит не только лучше понять, что происходит на сцене во время спектаклей, но и заглянуть в закулисную жизнь, послушать удивительные истории актёров из их театральной деятельности и познакомиться с теми деталями из жизни театра, которые обычно скрыты от глаз зрителей.

Ведущих актёров театра встречают их коллега Татьяна Космынина и художественный руководитель Филипп Лось. Разговор с Татьяной ведётся в театральной гримёрке, откуда она вместе со своими гостями наблюдает, как каждый по очереди выходит "на ковёр" к художественному руководителю.

Фото: ETV+

Подробнее ЗДЕСЬ

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пациент Вильяндиской больницы выбросился в окно

13.11.2018
61-летний мужчина, находившийся на лечении в отделении внутренних болезней Вильяндиской больницы, во вторник утром выбросился из палаты в окно и умер от полученных в результате падения травм, передает rus.err.ee.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала

13.11.2018
Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту.
Подробнее



Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии

13.11.2018
Утечка информации из регистра документов Сил обороны привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные.
Подробнее

Экс-реформисты Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии?

13.11.2018
Завтра покинувшие Партию реформ Имре Соояэр и Андрей Коробейник сообщат о своих дальнейших планах. По данным Delfi, они будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу по спискам Центристской партии.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
104,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092001
151,20 €
90,72 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €

ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды

13.11.2018
Спустя восемь лет посетители вновь смогут пройти по лестнице и насладиться видами на самый высокий водопад стран Балтии, а также панорамой морского берега волости Тойла.
Подробнее

Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами

13.11.2018
Если руководитель открывшегося в пятницу T1 Mall of Tallinn, итальянец, сказал, что центр к моменту открытия и не должен быть заполнен арендаторами, то против этого возражает руководитель строящегося в центре города Porto Franco.
Подробнее

На водителей автобусов №67 и №68 пожаловались: громко играет радио на русском языке

13.11.2018
На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции — утверждается, что это раздражает пассажиров, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Представительство Крыма в Евросоюзе начнет работу в следующем году

13.11.2018
Представительство российского Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова.
Подробнее


Куда поехать за рождественским настроением: 11 европейских городов, где снова верится в чудо

13.11.2018
Аромат миндаля и корицы, задорно мигающие лампочки, уличные оркестры, деревянные домики, где звенят и поблескивают милые сувениры, — чтобы создать волшебное настроение, европейским городам даже снег не нужен. В декабре красивых городов в Европе — как подарков в мешке у Санты. Skyscanner выбрал те, где легче всего снова поверить в сказку.
Подробнее

10 вещей, от которых нужно избавиться до Нового 2019 года

13.11.2018
Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, необходимо освободиться от груза, который не позволяет стать счастливее. Постарайтесь избавиться от десяти вещей до конца уходящего года, и тогда уже скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Подробнее