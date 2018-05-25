ВИДЕО: ”Пудра-Show” на ETV+: Развод. Быть или не быть семейному счастью?

Как сделать так, чтобы при разводе никто не пострадал? Есть ли жизнь после развода? И стоит ли вообще разводиться? Смотрите в новом выпуске "Пудра-Show".
TOP НОВОСТИ
Эксперт — про лавину писем о личных данных: частные лица, игнорируйте! А вот предприятиям следует призадуматься
26.05.2018
Житель дома попечения в Поотси: убийству 87-летней женщины в соседней комнате предшествовала многочасовая ссора
25.05.2018
В ночь на четверг в доме попечения, расположенном в деревне Поотси, что в Пярнумаа, 84-летняя женщина ударила несколько раз по голове клюкой 84-летнюю соседку по комнате, после чего та скончалась. Нападавшая помещена в Пярнускую больницу — находится под контролем психиатров. Работники дома попечения напуганы произошедшим, а обитатели социального учреждения отреагировали гораздо спокойнее, чем можно было предположить.
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Ратас: искусственный интеллект должен дополнять человеческие возможности, а не заменять их
26.05.2018
Премьер-министр Юри Ратас, посетивший вчера Университет Торонто и выступивший там с лекцией, выразил надежду на то, что успешное научное сотрудничество, сложившееся между Тартуским и Торонтоским университетами, распространится не только на обмен студентами, но и на обмен преподавателями и научными работниками. Это позволило бы нам активнее принимать участие во всемирном научном процессе и ускорить обмен знаниями.
Еще раз и подробно: вступил в силу общеевропейский регламент по защите личных данных. Что следует знать?
25.05.2018
Дамоклов меч: женщина боится, что из-за ее ошибок в прошлом у нее отберут полуторагодовалого ребенка
25.05.2018
Жительница Таллинна Александра Вялья (34) возмущена: сотрудник защиты детей из местной управы пытается отобрать у нее ребенка. У Александры – зависимость от наркотиков, у ее мужа тоже, но они, заверяет она, последние полгода не употребляют, а она регулярно ходит на метадоновое лечение, пишет "МК-Эстония".
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
В Старом городе продается суперлюксовый дом. Его владельцы — гуру инвестиций или проходимцы?
25.05.2018
-
Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
-
-
-
Väärtpaberite halduse osakonna juhataja
SEB PANK AS
Tähtaeg: 31.05.2018
-
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
-
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ