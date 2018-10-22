ВИДЕО | ”Пудра-Show” канале ETV+. Господа, вы звери! Как мы будем себя вести на тонущем корабле?

По мнению Фридриха Энгельса, труд сделал из обезьяны человека, но у гостя передачи, зоолога Алексея Туровского, есть другие сведения на этот счёт.

Что такое героизм — отсутствие инстинкта самосохранения? Никому неведомо знать, как он поведёт себя на тонущем корабле.

Поведение животных всегда обусловлено инстинктами и вполне предсказуемо, в то время как человек разумный, сочетая в себе благородство, умение сострадать и проявлять доброту к ближнему, может обернуться самым опасным и непредсказуемым зверем.

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