ВИДЕО: Легализация конопли в Эстонии. Кто кого? на ETV+

Сторонники легализации считают, что государственный контроль серьезно ударит по подпольному рынку "травы", а лекарственная конопля помогает при рассеянном склерозе, облегчает мучения раковых больных и помогает справиться с невропатическими заболеваниями.

Противники говорят, что эффективность лечения коноплей не доказана, а использование вызывает целый ряд нарушений психики. В студии встретятся гражданский активист Андрей Гудим и врач Нелли Каликова.

Словесный поединок состоит из трех раундов. В первом из них гости представляют свои позиции, во втором и третьем — отвечают на вопросы противника, зрителей в студии и ведущего. В телефонном голосовании можно отдать свой голос тому гостю передачи, чья позиция вам ближе. Независимое жюри выносит свой вердикт — кто был более убедителен. Ведущий — Андрей Титов.