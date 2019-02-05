05.02.2019, 21:40

ВИДЕО ETV+ | "Зеркало": сложно ли попасть к врачу в разгар заболеваний?


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8VK_5821Foto: Vallo Kruuser

В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:

- Владелец 25 кошек недоволен отловом его питомцев.

- Ученики Мустамяэской реальной гимназии идут в светлое будущее по темным коридорам. "Зеркало" принесло свет учащимся!

- Неприступней, чем Форт-Нокс: сложно ли попасть к врачу в разгар заболеваний?

Смотрите видео:

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