ВИДЕО ETV+: "Зеркало" — компромисс с зубным врачом и обманывают ли нас на автозаправочных станциях?

По-настоящему больной вопрос: ищем компромисс с зубным врачом. Столичный житель Евгений несколько месяцев мучался от острой зубной боли, которая возникла у него после первого визита к врачу. К стоматологу он попал лишь после обращения в “Зеркало”. В клинике уверены, что клиент мучался не по их вине.

Будет - не будет: многолетняя транспортная “ромашка” жителей района Кристийне. Райский уголок почти в центре столицы отрезан от транспортного сообщения. Жители Крийстине требуют, чтобы им провели нормальную автобусную линию. Чиновники же действуют по инструкции - поэтому мечта жителей в ближайшее время неосуществима.

Эксперимент “Зеркала”: Обманывают ли нас на автозаправочных станциях? Бдительный зритель передачи считает, что на одной известной АЗС ему не доливают бензин. То есть, попросту обманывают. “Зеркало” проверило, так ли это.

"Зеркало" — передача, в которой мы будем помогать людям защитить их интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь! Ведущий передачи — Виталий Вестеринен.