29.01.2019, 21:55
ВИДЕО ETV+ | "Зеркало": как валидаторы в общественном транспорте снимают деньги без нашего ведома?(2)
В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:
В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:
В этом выпуске: так пахнет ли свалка около Маарду? Как валидаторы в общественном транспорте снимают деньги без нашего ведома? Почему пенсионеры ходят в магазин с лупой?
Смотрите видео:
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.