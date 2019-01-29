29.01.2019, 21:55

ВИДЕО ETV+ | "Зеркало": как валидаторы в общественном транспорте снимают деньги без нашего ведома?

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rus.delfi.ee
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Pangakaart ja validaator
Pangakaart ja validaatorFoto: Andres Putting

В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:

В этом выпуске: так пахнет ли свалка около Маарду? Как валидаторы в общественном транспорте снимают деньги без нашего ведома? Почему пенсионеры ходят в магазин с лупой?

Смотрите видео:

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