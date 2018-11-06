ВИДЕО ETV+│ "Зеркало": чудесное примирение с соседями и история одного авторемонта

1. От давней вражды до примирения за один час: ”Зеркало” явило чудо телевидения в Выру. Тамошний житель Айвар Кянгсепп ну никак не мог найти общий язык со своими соседями и разделить по справедливости общую с ними территорию. До тех пор пор, пока в дело не вмешалась наша съемочная группа.

2. Оплати страховку и не спи спокойно: История одного авторемонта. Дмитрию в июне разбили машину, с виновником аварии он договорился за 5 минут, а вот со своей страховой компанией он разбирался почти полгода. Что же произошло за это время, рассказывает наш второй сюжет.

3. Доска почета первого телесезона передачи ”Зеркало”: Только самое лучшее! 6 номинаций нашей редакции с комментариями от самого лучшего ведущего Виталия Вестеринена.

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