ВИДЕО ETV+: Пудра-Show: Наглость — второе счастье! В студии Михаил Кылварт

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Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman

Прививка наглости: ошибки воспитания. Самоуверенность и самокритика. Как отличить откровенную наглость от пробивных способностей? Своим жизненным опытом делится гость "Пудра-Show" на ETV+ Михаил Кылварт.