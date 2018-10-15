ВИДЕО ETV+: Пудра-Show: Наглость — второе счастье! В студии Михаил Кылварт

Прививка наглости: ошибки воспитания. Самоуверенность и самокритика. Как отличить откровенную наглость от пробивных способностей? Своим жизненным опытом делится гость "Пудра-Show" на ETV+ Михаил Кылварт.
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ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”
15.10.2018
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Миллиард евро за оккупацию Эстонии и бесхозные 100 000 евро на счете государства
15.10.2018
Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом в 1,2 млрд евро. А на банковском счете государства лежат более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей понедельника, 15 октября.
Поисковики-добровольцы: у госслужб был шанс спасти заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина, но они им не воспользовались
15.10.2018
В воскресенье днем поисковиками-добровольцами было обнаружено тело пропавшего почти три недели назад в лесах Причудья 78-летнего нарвитянина Ивана Федоровича. Добровольцы предполагают, что мужчина погиб на четвертый день после того как заблудился в районе Алайыэ, и не от того, что замерз ночью, а в результате несчастного случая.
ФОТО и ВИДЕО: Новый спа в Мустамяэ: полный релакс, 22 сауны и камеры наблюдения в раздевалке
15.10.2018
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ВИДЕО | Уик-энд в КХЛ: финны обыграли финнов, игроки "Северсталь" посетили завод, на матче в Москве поздравили таллиннца
15.10.2018
До большого хоккейного события в Таллинне остается все меньше времени - уже на следующей неделе на арене Тондираба состоятся два матча регулярного чемпионата КХЛ. Delfi продолжает следить за игрой будущих хозяев площадки, финского клуба "Йокерит", а также его соперников - московского "Спартака" и "Северстали" из Череповца.