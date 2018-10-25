ВИДЕО| ETV+ покажет новый молодежный сериал "А почему бы и нет?!", снятый в Эстонии

"А почему бы и нет?!" — динамичная и увлекательная история 18-летней Анны Соовялья, будущей выпускницы, "заучки" и анти-фаворита класса. Весь мир, казалось бы, так и ждет, что прилежная Анна окончит школу и поступит в престижный университет. Но у девушки другая мечта — она хочет стать звездой хип-хопа. При этом Анна сильно сомневается в исполнении этой мечты: на заикается, когда нервничает, и крайне не уверена в себе. В один день вся жизнь Анны радикально меняется: ее отец, владелец успешной фирмы, вдруг решает бросить бизнес и стать модельером. Несмотря на последовавшие финансовые трудности, его пример дает Анне уверенность и смелость двигаться в сторону своей мечты.

Зрители станут свидетелями принятия первых серьезных решений, первых настоящих влюбленностей, сведения счетов, приключений и мечтаний тех, кто только вступает во взрослую жизнь.