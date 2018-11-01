ВИДЕО ETV+: "Инсайт" — жертвы печально известного продюсера и экскурсия по страшному Таллинну
В сегодняшнем выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В сегодняшнем выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
- Красота требует жертв. Заплатить круглую сумму за участие в конкурсе красоты, прилететь в другую страну и узнать, что тебя не ждали. История о том, как многие женщины попались на удочку скандально и печально известного продюсера.
- Заброшенные дома. Головная боль для города и приют для асоциалов. Но какие ещё секреты таят эти стены? Специально к Хеллоуину: наша собственная экскурсия по страшному Таллинну.
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