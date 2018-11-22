ВИДЕО ETV+ "Инсайт": Страшная трагедия в доме призрения и закрытие аптек по всей стране

- Страшная трагедия в доме призрения стала последним звонком для департаментов. Масштабные проверки и шокирующие результаты. Самовольные инъекции психотропных препаратов, лекарства, которые никому не предназначаются и многое другое. Насколько же опасны дома призрения для их постояльцев?

- Оздоровительные походы за лекарствами. Реформа угрожает масштабным закрытием аптек по всей стране. Одни считают это проблемой, другие — благом. На чьей стороне правда?