22.11.2018, 21:11

ВИДЕО ETV+ "Инсайт": Страшная трагедия в доме призрения и закрытие аптек по всей стране

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rus.delfi.ee
EST
Odavnevad ravimid
Foto: Andres Putting

Сегодняшний выпуск программы Инсайт на ETV+ поднимает темы, связанные со здравоохранением:

- Страшная трагедия в доме призрения стала последним звонком для департаментов. Масштабные проверки и шокирующие результаты. Самовольные инъекции психотропных препаратов, лекарства, которые никому не предназначаются и многое другое. Насколько же опасны дома призрения для их постояльцев?

- Оздоровительные походы за лекарствами. Реформа угрожает масштабным закрытием аптек по всей стране. Одни считают это проблемой, другие — благом. На чьей стороне правда?

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