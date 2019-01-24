24.01.2019, 21:50
ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": рабство опеки и сексуальные приставания к подросткам в интернете
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
- Рабство опеки. Ухаживающая практически в одиночку за прикованным вот уже два года к кровати мужем женщина утверждает, что государство усугубило и без того чудовищную семейную трагедию.
- Извращенцы ищут подростков. Так ли безопасны социальные сети и что может ждать подростка в интернете? Смотрите наш эксперимент в этом выпуске передачи "Инсайт".
Смотрите видео:
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