24.01.2019, 21:50

ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": рабство опеки и сексуальные приставания к подросткам в интернете


rus.delfi.ee
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Netipervert
NetipervertFoto: Anni Õnneleid

В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:

- Рабство опеки. Ухаживающая практически в одиночку за прикованным вот уже два года к кровати мужем женщина утверждает, что государство усугубило и без того чудовищную семейную трагедию.

- Извращенцы ищут подростков. Так ли безопасны социальные сети и что может ждать подростка в интернете? Смотрите наш эксперимент в этом выпуске передачи "Инсайт".

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