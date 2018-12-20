20.12.2018, 22:01
ВИДЕО ETV+| "Инсайт": проблема липовых счетов в Больничной кассе и подготовка к праздникам в последнюю минуту
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
- Почему Больничная касса не может обнаружить липовые счета, которые ей предоставляет медицинский центр? Ответ прост и удивителен: учреждение считает, что не должно беспокоить пациентов своими звонками. К чему это приводит — узнаете из нашей истории.
- Праздники уже на носу, а дома нет ни ёлки ни подарков. Подготовка в последнюю минуту. Как встретить праздники без лишних забот и не нажить себе проблем?
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