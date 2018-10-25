ВИДЕО ETV+: "Инсайт" — о "строительном произволе" и религиозном воспитании в школах
В сегодняшнем выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В сегодняшнем выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
- Долгострой, который тянется более десяти лет. Соседи называют его строительным произволом и переживают за свою жизнь и имущество. История о том, как власти пришлось практически принуждать проводить проверку.
- В Эстонии есть школы, в которых обучение сочетается с религиозным воспитанием. Если одни открыто заявляют о себе, то другие религиозный компонент не афишируют, и он обнаруживается только при тщательном изучении учебных программ. Зачем евангелистские церкви приходят в школы и как они должны о себе заявлять?
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