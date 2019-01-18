18.01.2019, 11:10
ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": коррупционный скандал в Кохтла-Ярве и "усохшая" квартира в Vega
В новом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В новом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
- Коррупционный скандал в Кохтла-Ярве который длится уже 9 лет. Миллион евро, затягивание сроков и, казалось бы, призрачные шансы возместить ущерб городской казне. Стоит ли ждать правосудия и кому отвечать за потерянные деньги?
- Сколько мерить в метрах. Квартира от известного застройщика после продажи ”усохла” на несколько метров, выплачивать компенсацию продавец отказался. Что это: намеренная уловка или обычная практика?
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