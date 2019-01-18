18.01.2019, 11:10

ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": коррупционный скандал в Кохтла-Ярве и "усохшая" квартира в Vega


rus.delfi.ee
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Endine mereakadeemia hoone ehitati suurimaks kortermajaks
Endine mereakadeemia hoone ehitati suurimaks kortermajaks Foto: Endover

В новом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:

- Коррупционный скандал в Кохтла-Ярве который длится уже 9 лет. Миллион евро, затягивание сроков и, казалось бы, призрачные шансы возместить ущерб городской казне. Стоит ли ждать правосудия и кому отвечать за потерянные деньги?

- Сколько мерить в метрах. Квартира от известного застройщика после продажи ”усохла” на несколько метров, выплачивать компенсацию продавец отказался. Что это: намеренная уловка или обычная практика?

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