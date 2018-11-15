ВИДЕО ETV+: "Инсайт" — Какой госорган в Эстонии можно назвать самым закрытым? (Нет, не КаПо!)
В сегодняшнем выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В сегодняшнем выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
Знаете ли вы, какой государственный орган в Эстонии можно назвать самым закрытым и самым свободным от внешнего контроля?
Если вы думаете, что это Полиция безопасности или Служба внешней разведки, то вы ошибаетесь. На звание органа, который выше всяких подозрений и проверок, претендует финансовая инспекция.
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TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
As mako juhatuse liige
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