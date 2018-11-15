15.11.2018, 21:17

ВИДЕО ETV+: "Инсайт" — Какой госорган в Эстонии можно назвать самым закрытым? (Нет, не КаПо!)


rus.delfi.ee
EST
Kosmeetika, meik, meikimine, ilu, välimus
Foto on illustratiivneFoto: Vallo Kruuser

В сегодняшнем выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:

Знаете ли вы, какой государственный орган в Эстонии можно назвать самым закрытым и самым свободным от внешнего контроля?

Если вы думаете, что это Полиция безопасности или Служба внешней разведки, то вы ошибаетесь. На звание органа, который выше всяких подозрений и проверок, претендует финансовая инспекция.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

15.11.2018
Лыунаская окружная прокуратура подала сегодня ходатайство об аресте 22-летнего гражданина Литвы, которому предъявлено подозрение в пяти угонах автомашин и в одной попытке.
Подробнее


Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль

15.11.2018
”Теперь по крайней мере ясно, какой позиции придерживается правительство Эстонии по соглашению ООН по миграции”, — прокомментировала ситуацию президент Керсти Кальюлайд.
Подробнее

Кто потерял миллион? Загадку прибитого к берегу Лохусалу кокаина разгадать пока не удалось

15.11.2018
На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
104,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €






Греческие археологи нашли город Тенея. Его основали троянцы — пленники царя Агамемнона

15.11.2018
В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города прежде было известно в основном по историческим источникам. Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило министерство культуры и спорта Греции.
Подробнее