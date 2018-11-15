ВИДЕО ETV+: "Инсайт" — Какой госорган в Эстонии можно назвать самым закрытым? (Нет, не КаПо!)

Знаете ли вы, какой государственный орган в Эстонии можно назвать самым закрытым и самым свободным от внешнего контроля?

Если вы думаете, что это Полиция безопасности или Служба внешней разведки, то вы ошибаетесь. На звание органа, который выше всяких подозрений и проверок, претендует финансовая инспекция.