ВИДЕО ETV+| "Инсайт": Эстонский капитал в ЛНР и ДНР и безопасность улицы Гонсиори(1)
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
- Бизнес в жанре "вестерн". В то время, как в ЕС устанавливается все больше требований и ограничений для предпринимателей, в Европе есть место, где не работают правила и практически нет налогообложения. Как заработать на войне и можно ли работать там, где это выгодно, но опасно? Работает ли эстонский капитал в самом сложном регионе Европы — Луганской и Донецкой народных республиках?
- Первая в Эстонии дорога с реверсивной полосой движения. Пока столичные власти отмечают завершение дорогого проекта, мы провели собственный аудит безопасности улицы Гонсиори.
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