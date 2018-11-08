08.11.2018, 21:15

ВИДЕО ETV+: "Инсайт" — cмертельная погоня за энергосбережением или же опасные примеси в бытовом газе?


rus.delfi.ee
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Gaasipliit
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В сегодняшнем выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:

Почему из года в год регистрируется всё больше случаев отравления угарным газом и опасен ли обычный газовый бойлер?

Сражение с ветряными мельницами. Годами мать ребенка с ограниченными потребностями пытается получить от властей положенное по закону. На ее пути уже встали судебные разбирательства и беспощадная бюрократическая машина. Есть ли шанс на победу?

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