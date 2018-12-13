13.12.2018, 21:50
ВИДЕО ETV+| "Инсайт": cледит ли Больничная касса за тем, как расходуются средства налогоплательщиков?
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:
Следит ли Больничная касса за тем, как расходуются средства налогоплательщиков? Как показывает наша история — нет. Медицинское учреждение может предоставлять государственной организации липовые счета и выйти сухим из воды, отделавшись по сути легким испугом. Как такое возможно?
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