ВИДЕО ETV+| "Инсайт": cледит ли Больничная касса за тем, как расходуются средства налогоплательщиков?

Следит ли Больничная касса за тем, как расходуются средства налогоплательщиков? Как показывает наша история — нет. Медицинское учреждение может предоставлять государственной организации липовые счета и выйти сухим из воды, отделавшись по сути легким испугом. Как такое возможно?

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