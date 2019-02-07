ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": бардак в Центре общественного транспорта Ида-Вирумаа

В документах ида-вируского центра общественного транспорта — бардак. Там, где в реальной жизни между остановками 500 метров по документам может быть в 5 раз больше. Странные остановки, необъяснимые расстояния, удивительные маршруты. Кто мог на этом заработать?

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