07.02.2019, 22:00

ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": бардак в Центре общественного транспорта Ида-Вирумаа


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ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": бардак в Центре общественного транспорта Ида-Вирумаа
Foto on illustratiivne.Foto: Rando Järv

В этом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:

В документах ида-вируского центра общественного транспорта — бардак. Там, где в реальной жизни между остановками 500 метров по документам может быть в 5 раз больше. Странные остановки, необъяснимые расстояния, удивительные маршруты. Кто мог на этом заработать?

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