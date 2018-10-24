24.10.2018, 15:28

ВИДЕО ETV+| Глава Хоккейного союза: проведение игр КХЛ в Эстонии важно с точки зрения повышения интереса к хоккею


rus.delfi.ee
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ВИДЕО ETV+| Глава Хоккейного союза: проведение игр КХЛ в Эстонии важно с точки зрения повышения интереса к хоккею
Кадр из видео ETV+

В конце недели Таллинн ждет, пожалуй, одно из крупнейших событий за год: на арене "Тондираба" финский "Йокерит" встретится с российскими командами — московским "Спартаком" и череповецкой "Северсталью".

В конце недели Таллинн ждет, пожалуй, одно из крупнейших событий за год: на арене "Тондираба" финский "Йокерит" встретится с российскими командами — московским "Спартаком" и череповецкой "Северсталью".

По словам главы Хоккейного союза Эстонии Рауно Парраса, организовать матчи в Таллинне помог "счастливый случай": дело в том, что в эти домашняя арена "Йокерита" в Хельсинки занята, и потому было решено организовать игры на арене "Тондираба".

Паррас объяснил, что проведение таких игр в Эстонии важно с точки зрения повышения интереса к хоккею и для того, чтобы молодые спортсмены видели, что хоккеисты — тоже люди. Впрочем, глава Хоккейного союза признал, что вывести наших хоккеистов на мировой уровень не представляется возможным — это требует огромных вложений от внешних спонсоров. Так что придется Эстонии довольствоваться небольшими шагами.

Напомним, два матча Континентальной хоккейной лиги пройдут на таллиннской арене "Тондираба" в пятницу и воскресенье. Сначала финский "Йокерит" принимает легендарный московский "Спартак", а затем — череповецкую "Северсталь".

Tallinn Hockey weekend
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