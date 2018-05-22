ВИДЕО ETV+: Дачный вопрос, или Нелегкая жизнь садоводов

Город подарил садоводческим товариществам скважины для воды. Садоводы довольны и ждут следующих подарков. Нужно еще больше воды, а также дороги, канализация, общественный транспорт, короче — инфраструктура. А денег хватит?

Какой у города план по развитию садоводческих товариществ? В чем надо садоводам помогать, а с чем они должны справиться сами? Что ждут садоводы от властей города и какие есть встречные ожидания?

Обсуждаем на ETV+ с руководителем объединения садоводов "Пеэтерристи Сувилад" Инной Метляевой и председателем городского собрания Нарвы Александром Ефимовым.