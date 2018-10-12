ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

Обыски в турфирмах были проведены в связи с подозрением в организации туристических услуг на оккупированную Россией территорию Крыма и Севастополя. Первичные подозрения предъявлены пяти лицам, которые были освобождены из-под стражи после дачи показаний.

Туризм на аннексированную территорию запрещен

В Европейском союзе приняты санкции, согласно которым запрещено оказание туристических услуг в Крыму. Поэтому продажа путевки туда - это уголовное преступление. За сознательное нарушение этой санкции предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или даже тюремное заключение на срок до пяти лет.

Однако эстонские турфирмы продолжают активно продавать путевки, и их не заботит, что туристы рискуют столкнуться с очень большими проблемами.

С точки зрения туриста из Эстонии, поездка на отдых в Крым означает, что при необходимости на консульскую помощь Эстонии рассчитывать не приходится, а в дальнейшем у него могут возникнуть проблемы при получении украинской визы, например, для поездки в Киев.

Простой эксперимент "Инсайта" подтвердил, что как минимум в трех таллиннских турфирмах при соответствующем запросе нашлась масса вариантов, как провести отпуск на аннексированной Россией территории: номера попроще - и посимпатичнее, проезд на поезде - и самолетом. Но ни слова о запретах. Разве что путь предлагается один - через Россию.