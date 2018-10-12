12.10.2018, 12:57

ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

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существенно обновлено в 13:29
Илья Дочар, ETV+ Insight
Илья Дочар, ETV+ Insight
 
EST
2884423
фото иллюстративноеFoto: Alexandr Polegenko, Sputnik

Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.

Обыски в турфирмах были проведены в связи с подозрением в организации туристических услуг на оккупированную Россией территорию Крыма и Севастополя. Первичные подозрения предъявлены пяти лицам, которые были освобождены из-под стражи после дачи показаний.

Туризм на аннексированную территорию запрещен

В Европейском союзе приняты санкции, согласно которым запрещено оказание туристических услуг в Крыму. Поэтому продажа путевки туда - это уголовное преступление. За сознательное нарушение этой санкции предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или даже тюремное заключение на срок до пяти лет.

Однако эстонские турфирмы продолжают активно продавать путевки, и их не заботит, что туристы рискуют столкнуться с очень большими проблемами.

С точки зрения туриста из Эстонии, поездка на отдых в Крым означает, что при необходимости на консульскую помощь Эстонии рассчитывать не приходится, а в дальнейшем у него могут возникнуть проблемы при получении украинской визы, например, для поездки в Киев.

Простой эксперимент "Инсайта" подтвердил, что как минимум в трех таллиннских турфирмах при соответствующем запросе нашлась масса вариантов, как провести отпуск на аннексированной Россией территории: номера попроще - и посимпатичнее, проезд на поезде - и самолетом. Но ни слова о запретах. Разве что путь предлагается один - через Россию.

Здесь и кроется угроза для путешественника - легально попасть на территорию Крыма можно только через границу Украины, а путь через Россию по закону - нарушение границы.

"Случаи, когда в Крым ездят через Россию, то есть не проходя украинский пограничный контроль, Украина может расценивать как правонарушение", - говорит замдиректора КаПо Мартин Арпо. А значит в будущем у путешественника могут возникнуть проблемы: "Могут не дать визу, запретить въезд".

По словам директора бюро консульской помощи МИД Эстонии Пеэтера Пюви, в случае беды, не придется рассчитывать и на консульскую помощь: "Мы не можем обеспечить вам доступность консульской помощи. Если Вы потеряете документы или появятся проблемы с законом, Эстонии будет очень сложно вам помочь".

При этом турфирмы, как выяснилось после общения журналистов "Инсайта" с их представителями, напрямую отрицают возможный риск.

Само по себе путешествие в Крым не противозаконно

В Крым можно съездить самому, избежав проблем о которых не предупреждают турфирмы.

"Важно делать различие между предоставлением туристических услуг и поездкой. Санкции не касаются поездок в Крым. Туда можно ездить с точки зрения эстонского закона и, насколько нам известно, с точки зрения законов других европейских стран", - говорят представители КаПо.

Однако, повторяют в МИДе, если хотите поехать в Крым - то только через Украину и предусмотренные для этого контрольно-пропускные пункты.

Турфирмы в неведении?

Законодательные органы Европейского союза ввели запрет на предоставление туристических услуг в Крыму уже четыре года назад.

Правда, как говорит адвокат бюро Sorainen Альберт Линнтамм, турфирмы могут просто не знать о существующем запрете, так как в эстонских законах он не прописан, а искать постановление Евросоюза в европейском праве им попросту не приходит в голову.

Соответствующая информация, однако, доступна всем на сайте МИДа и по мнению представителя КаПо, казалось бы естественным, что турфирмы должны периодически проверять сайт своего профильного министерства.

Надзор за деятельностью турфирм в Эстонии осуществляет министерство экономики и коммуникаций. "Инсайт" неоднократно пытался получить комментарий ведомства, но две недели попыток не увенчались успехом.

Зато КаПо уже начала уголовное производство в отношении некоторых турфирм. Правда, его подробности ни в Полиции безопасности, ни в прокуратуре пока обсуждать не готовы.

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ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

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Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.
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