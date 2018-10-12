ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

Здесь и кроется угроза для путешественника - легально попасть на территорию Крыма можно только через границу Украины, а путь через Россию по закону - нарушение границы.
"Случаи, когда в Крым ездят через Россию, то есть не проходя украинский пограничный контроль, Украина может расценивать как правонарушение", - говорит замдиректора КаПо Мартин Арпо. А значит в будущем у путешественника могут возникнуть проблемы: "Могут не дать визу, запретить въезд".
По словам директора бюро консульской помощи МИД Эстонии Пеэтера Пюви, в случае беды, не придется рассчитывать и на консульскую помощь: "Мы не можем обеспечить вам доступность консульской помощи. Если Вы потеряете документы или появятся проблемы с законом, Эстонии будет очень сложно вам помочь".
При этом турфирмы, как выяснилось после общения журналистов "Инсайта" с их представителями, напрямую отрицают возможный риск.
Само по себе путешествие в Крым не противозаконно
В Крым можно съездить самому, избежав проблем о которых не предупреждают турфирмы.
"Важно делать различие между предоставлением туристических услуг и поездкой. Санкции не касаются поездок в Крым. Туда можно ездить с точки зрения эстонского закона и, насколько нам известно, с точки зрения законов других европейских стран", - говорят представители КаПо.
Однако, повторяют в МИДе, если хотите поехать в Крым - то только через Украину и предусмотренные для этого контрольно-пропускные пункты.
Турфирмы в неведении?
Законодательные органы Европейского союза ввели запрет на предоставление туристических услуг в Крыму уже четыре года назад.
Правда, как говорит адвокат бюро Sorainen Альберт Линнтамм, турфирмы могут просто не знать о существующем запрете, так как в эстонских законах он не прописан, а искать постановление Евросоюза в европейском праве им попросту не приходит в голову.
Соответствующая информация, однако, доступна всем на сайте МИДа и по мнению представителя КаПо, казалось бы естественным, что турфирмы должны периодически проверять сайт своего профильного министерства.
Надзор за деятельностью турфирм в Эстонии осуществляет министерство экономики и коммуникаций. "Инсайт" неоднократно пытался получить комментарий ведомства, но две недели попыток не увенчались успехом.
Зато КаПо уже начала уголовное производство в отношении некоторых турфирм. Правда, его подробности ни в Полиции безопасности, ни в прокуратуре пока обсуждать не готовы.