ВИДЕО: Что делать, если соседи превращают жизнь в ад? Куда податься в Нарве? Здоровье или похудение?
Представлям вашему вниманию новый выпуск программы "Зеркало" на ETV+!
Представлям вашему вниманию новый выпуск программы "Зеркало" на ETV+!
В этом выпуске:
- ”Я её боюсь”: Что делать, если соседи превращают жизнь в ад?
- Добрая традиция или шалман? Разбираемся в нюансах досуга нарвитян.
- ”Сладкая ложь”: Виталий Вестеринен рискует здоровьем ради эксперимента с похудением.
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
Account manager
BE GROUP (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
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