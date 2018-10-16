ВИДЕО: Что делать, если соседи превращают жизнь в ад? Куда податься в Нарве? Здоровье или похудение?

В этом выпуске:

- ”Я её боюсь”: Что делать, если соседи превращают жизнь в ад?

- Добрая традиция или шалман? Разбираемся в нюансах досуга нарвитян.

- ”Сладкая ложь”: Виталий Вестеринен рискует здоровьем ради эксперимента с похудением.