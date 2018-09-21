21.09.2018, 07:45
ВИДЕО | Анонс следующего выпуска передачи “Зеркало” на канале ETV+
Во вторник, 25 сентября в 20:30 вы увидите:
- Иногда не хватает всего лишь общения: ”Зеркало” наводит мосты в мире натяжных потолков!
- Между двух огней за бетонными блоками: ”Зеркало” помогает жертве конфликта квартирных товариществ.
- А где курите вы? ”Зеркало” защищает интересы некурящих в ласнамяэском дворе.
Реалити о бытовых проблемах "Зеркало" — передача, которая помогает людям защищать свои интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь!
По вторникам в 20:30
Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30
Все выпуски передачи ЗДЕСЬ