21.09.2018, 07:45

ВИДЕО | Анонс следующего выпуска передачи “Зеркало” на канале ETV+


rus.delfi.ee
EST

Во вторник, 25 сентября в 20:30 вы увидите:

- Иногда не хватает всего лишь общения: ”Зеркало” наводит мосты в мире натяжных потолков!

- Между двух огней за бетонными блоками: ”Зеркало” помогает жертве конфликта квартирных товариществ.

- А где курите вы? ”Зеркало” защищает интересы некурящих в ласнамяэском дворе.

Реалити о бытовых проблемах "Зеркало" — передача, которая помогает людям защищать свои интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь!

По вторникам в 20:30
Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30

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