06.09.2018, 17:28

ВИДЕО-АНОНС | Пудра-Show на ETV+ теперь по понедельникам! 10 сентября в 20:30 - "Кумиры и герои", гость студии Эдуард Томан


rus.delfi.ee
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В новом телесезоне передача "Пудра-Show" выходит в эфир по понедельникам! Очередная встреча с ведущими Эллой Аграновской, Еленой Соломиной, Евгенией Волохонской-Сауманн и Юлией Календой и их гостем, директором Центра русской культуры в Таллинне Эдуардом Томаном - 10 сентября.

Какое время на дворе — такие и герои. ”А Лермонтов, назвав свой роман ”Герой нашего времени”, безусловно, иронизировал, — считает Элла Аграновская.

Но и в нашем веке героев обнаружить трудно, зато кумиров –вагон и маленькая тележка.

”Да и кумир нынче не тот пошёл, — сетует Юля Календа. — То ли дело Джеки Чан, вот это был человечище, все мальчишки ему подражали! А наши бабушки и мамы трепетали у чёрно-белых экранов, услышав баритон Муслима Магомаева”.

Лена Соломина и Женя Волохонская смеются, мол, нашла, кого вспомнить. Вспомним ли мы кого-нибудь из нынешних кумиров лет через двадцать?

”А поклонницы что, лучше? Наши мамы любили своих кумиров тихо и нежно, им бы в голову не пришло порвать их на куски в припадке фанатизма”, — замечает Элла, которая лично наблюдала, как страстные воздыхательницы мёртвой хваткой вцепились в шубу обожаемого Александра Серова.

Не сотвори себе кумира, гласит библейская заповедь.
— Уж лучше кумира сотворить, чем водку по подъездам хлебать.
— Просто количество кумиров изменилось!
— Качество! Качество изменилось!

Так и есть, стремясь изо всех сил привлечь внимание толпы, звёзды пускаются во все тяжкие. Но как вспыхнули, так бесследно и исчезают. Ведущим ”Пудра-Show” далеко ходить за примерами не надо: видели — знают, охотно рассказывают.

”Молодые ребята приходят учиться актёрскому мастерству — они понятия не имеют, кто такой Андрей Миронов!” — у Эдуарда Томана большой опыт общения с теми, кто спит и видит себя на гребне славы. Гость программы известен как актёр и певец, но мало кто знает, что он отменный пародист. Теперь узнают!

Смотрите в понедельник 10 сентября на канале ETV+

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