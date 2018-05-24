В пятницу в Пудра-Show на ETV+: Развод и девичья фамилия

В студии Пудра-Show опять жарко. Разводиться или не разводиться — вот в чём вопрос. Выйти замуж легко, а вот развестись намного сложнее. Любовь прошла, но остались взаимные обязательства: жилищный кредит и ни в чём неповинные отпрыски. Как же разрубить этот узел без потерь и кровопролитий?

Говорят, что не стоит сохранять отношения ради детей. Наблюдая своих несчастных родителей, они вырастут такими же безрадостными, не способными создать счастливую ячейку общества. Но ради чего стоит сохранять отношения, если не ради детей? Неужели союз двух людей, именуемый браком, был заключён только ради плотских утех и романтических путешествий, и никто не подумал, про обязательства длиною в жизнь?

Мы редко задумываемся, что с нами будет лет через двадцать. Возможно, повезёт, и тогда вместе с избранником будем стремиться к улучшению качества жизни и самосовершенствованию. Но, к сожалению, велика вероятность, что впереди ждут разрушенные замки и огромное разочарование.

Фото: Николай Шарубин

«Мы спим, с кем хотим, мы рожаем детей от кого хотим, мы даже не думаем, будут ли у нас дети после какого-то акта», – рассуждает Елена Соломина.