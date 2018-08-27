В новом телесезоне зрители ETV+ решат свои проблемы с помощью "Зеркала" и увидят себя в сериале Lasnaгорск

3 сентября осенний сезон вещания на ETV+ откроет утреннее шоу ”Кофе+”. Любимые зрителями канала ведущие Елена Соломина и Андрей Титов будут просыпаться раньше всех, чтобы каждый будний день в 06:55 познакомить вас с актуальными новостями, побеседовать с интересными гостями и обсудить события в стране. Теперь ”Кофе+” будет в эфире на 15 минут дольше.

Вечер понедельника — время для ”Пудра-Show”. Каждую неделю в 20:30 очаровательные ведущие и приглашённые эксперты будут обсуждать темы, которые, как показал первый сезон передачи, интересны не только женщинам.

По вторникам в эфир будет выходить новая передача ”Зеркало”. Ведущий Виталий Вестеринен поможет людям защитить их потребительские права и найти решение бытовых проблем. В этот же день, начиная с 4 сентября, вы сможете увидеть острова удивительной Французской Полинезии глазами Евгения Завадского, бесстрашно отправившегося в путешествие, чтобы снять для вас серию документальных передач.

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