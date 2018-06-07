07.06.2018, 21:20

В мае аудитория телеканала ETV+ значительно выросла

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rus.delfi.ee
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ETV+
ETV+Foto: Priit Simson

В мае 2018 года телеканал ETV+ в режиме реального времени в течение минимум 15-и минут смотрело в среднем 139 тысяч человек (11,4% от числа жителей Эстонии старше 4-х лет).

В мае прошлого года число зрителей телеканала составляло 126 тысяч человек. В домохозяйствах, где языком общения является не эстонский язык, число зрителей в неделю составило 84 тысячи человек (23,7%). Год назад их число составляло 63 тысячи в неделю.

Доля времени, посвященного в мае просмотру телепередач среди жителей Эстонии старше 4-х лет, для ETV+ составила 1,1% (в мае прошлого года — 0,8%). Это является самым высоким результатом с июня 2016 года, когда в эфире был показан Чемпионат Европы по футболу.

В домохозяйствах, где языком общения является не эстонский язык, доля времени просмотра ETV+ составила 2,5% (в мае прошлого года — 1,5%). Самой популярной передачей на ETV+ в мае стала прямая трансляция второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018". Вместе с посмотревшими трансляцию в записи, число следивших за событиями конкурса составило порядка 27 тысяч человек. Второе и третье место заняли финал "Евровидения-2018" (24 тысячи зрителей) и первый полуфинал песенного конкурса (22 тысячи зрителей).

Помимо "Актуальной камеры" самыми просматриваемыми собственными телепередачами ETV+ стали "Как Лиссабон готовится к Евровидению" (в среднем 10 тысяч зрителей), "Зеркало" и "Инсайт" (в среднем по пять тысяч просмотров) и "Кто кого?" со средним числом зрителей 4 000 человек.

ТОП

ТОП-10 телепрограмм ETV+ в мае 2018 года

ПередачаЗрители(тыс.)Зрители(%)
Песенный конкурс "Евровидение-2018", 2 полуфинал272,2
Песенный конкурс "Евровидение-2018", финал242
Песенный конкурс "Евровидение-2018", 1 полуфинал221,8
ЧМ по хоккею: Россия-Швеция201,6
Детективный сериал "Эркюль Пуаро"131,1
Докфильм "Как Лиссабон готовится к Евровидению"100,9
Актуальная камера100,9
Актуальная камера+100,8
Свадьба принца Гарри Уэльского и Меган Маркл90,8
ЧМ по хоккею: Россия-Канада90,8


Источник: Kantar Emor, измерение телевизионной аудитории посредством ТВ-метров. Целевая аудитория: жители Эстонии от 4-х лет и старше.

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