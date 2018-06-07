В мае аудитория телеканала ETV+ значительно выросла

В мае 2018 года телеканал ETV+ в режиме реального времени в течение минимум 15-и минут смотрело в среднем 139 тысяч человек (11,4% от числа жителей Эстонии старше 4-х лет).

В мае прошлого года число зрителей телеканала составляло 126 тысяч человек. В домохозяйствах, где языком общения является не эстонский язык, число зрителей в неделю составило 84 тысячи человек (23,7%). Год назад их число составляло 63 тысячи в неделю.

Доля времени, посвященного в мае просмотру телепередач среди жителей Эстонии старше 4-х лет, для ETV+ составила 1,1% (в мае прошлого года — 0,8%). Это является самым высоким результатом с июня 2016 года, когда в эфире был показан Чемпионат Европы по футболу.

В домохозяйствах, где языком общения является не эстонский язык, доля времени просмотра ETV+ составила 2,5% (в мае прошлого года — 1,5%). Самой популярной передачей на ETV+ в мае стала прямая трансляция второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018". Вместе с посмотревшими трансляцию в записи, число следивших за событиями конкурса составило порядка 27 тысяч человек. Второе и третье место заняли финал "Евровидения-2018" (24 тысячи зрителей) и первый полуфинал песенного конкурса (22 тысячи зрителей).

Помимо "Актуальной камеры" самыми просматриваемыми собственными телепередачами ETV+ стали "Как Лиссабон готовится к Евровидению" (в среднем 10 тысяч зрителей), "Зеркало" и "Инсайт" (в среднем по пять тысяч просмотров) и "Кто кого?" со средним числом зрителей 4 000 человек.