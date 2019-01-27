В гостях “Пудра-Show” — хореограф и руководитель театра танца “Искушение” Рустам Надыршин
”Мы не мужской стриптиз! — с места в карьер набросился на ведущих Рустам Надыршин, — мы искушаем танцем под дождём, жизнью, любовью!”
”Мы не мужской стриптиз! — с места в карьер набросился на ведущих Рустам Надыршин, — мы искушаем танцем под дождём, жизнью, любовью!”
”А вам не мокро?” — приземляет Рустама обратно на землю Элла Аграновская.
”А вы не болеете, вода теплая?” — заботливо интересуется Юлия Календа.
Мужское сердце Рустама тает на глазах и вот он уже с легкостью раскрывает главный секрет мужского обольщения, без которого даже самый мускулистый, восьмикубиковый голый торс оказывается бессильным.
”Сексуальные фантазии есть у всех!” — подливает масла в огонь Елена Соломина.
Как именно разгорались страсти в ”Пудра-Show”, смотрите в понедельник в 20:30 на канале ETV+!
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