Ужин на десятку: "Таллиннские равиоли" со шпротами в преддверии 8 марта

Накануне 8 марта кухню шоу "Ужин на десятку" займут, разумеется, мужчины! Доказать, что ресторанное блюдо можно приготовить и дома, предстоит музыкантам Артуру и Кириллу — они продемонстрируют не только свои кулинарные таланты, но и фантазию. Так, Артур постарается удивить необычными "Таллиннскими равиолями" со шпротами и домашним сыром по собственному рецепту, а Кирилл — ярким салатом к огромному стейку из баранины.

Кроме того, в преддверии праздника специально для прекрасной половины человечества шеф-повар Дмитрий Фоменко приготовит сюрприз — свежий и легкий десерт со вкусом клубники, которой там как раз и нет!.. Что впечатлит Бориса Горского больше всего — смотрите в новом выпуске "Ужина на десятку".