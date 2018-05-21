"Ужин на десятку" на ETV+: Анне Вески и София Рубина. Любят ли эстрадные дивы готовить?

Kuvataõmmis

Любят ли эстрадные дивы готовить? Что их самих радует больше — отличный стейк или вкусный пирог? И что значится в райдерах у Анне Вески и Софии Рубиной? Обо всем этом, а также о том, как Анне и София распорядятся бюджетом в 10 евро, чтобы приготовить изысканный ресторанный ужин на четверых — в новой серии кулинарного шоу "Ужин на десятку"!