21.05.2018, 20:23

"Ужин на десятку" на ETV+: Анне Вески и София Рубина. Любят ли эстрадные дивы готовить?

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rus.delfi.ee
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"Ужин на десятку" на ETV+: Анне Вески и София Рубина. Любят ли эстрадные дивы готовить?
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Любят ли эстрадные дивы готовить? Что их самих радует больше — отличный стейк или вкусный пирог? И что значится в райдерах у Анне Вески и Софии Рубиной? Обо всем этом, а также о том, как Анне и София распорядятся бюджетом в 10 евро, чтобы приготовить изысканный ресторанный ужин на четверых — в новой серии кулинарного шоу "Ужин на десятку"!

И, конечно, шеф-повар проекта Дмитрий Фоменко продолжит щедро делиться любопытными и полезными лайфхаками, а известный гурман Борис Горский вновь окажется перед сложным выбором между вкусным и очень вкусным!

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