Телеканал ETV+ будет вещать на всю территорию Эстонии

Начиная со следующей среды, 12 декабря, входящий в ERR телеканал ETV+ станет доступным для всех желающих. Благодаря расширению зоны покрытия, ETV+ теперь будет так же доступен в сети свободного вещания, как и каналы ETV и ETV2.
Уже со среды сигнал телеканала покроет всю территорию страны. До сих пор существовали определенные ограничения и трудности при просмотре передач ETV+ в режиме свободного вещания. В отдельных областях Ида-Вирумааского уезда телеканал вообще не был доступен обладателям обычной антенны — теперь сигнал с большими чистотой и качеством будет поступать и в эти области.
"Увеличение зоны вещания ETV+ обсуждается уже очень давно — практически с момента запуска телеканала. Этой весной правительство решило выделить дополнительные средства на осуществление этой идеи", — сообщил член правления ERR Урмас Ору.
От расширения зоны покрытия сигнала выиграют и нынешние зрители ETV+, так как вместе с ним последует и улучшение качества сигнала. В ноябре этого года передачи ETV+ регулярно смотрели 133 000 человек каждую неделю. В число самых популярных передач канала входят "Актуальная камера" на русском языке, передача журналистских расследований "Инсайт", ток-шоу "Кто кого?", утренняя передача "Кофе+" и ориентированное на женскую аудиторию "Пудра-Show".