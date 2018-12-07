Телеканал ETV+ будет вещать на всю территорию Эстонии

Уже со среды сигнал телеканала покроет всю территорию страны. До сих пор существовали определенные ограничения и трудности при просмотре передач ETV+ в режиме свободного вещания. В отдельных областях Ида-Вирумааского уезда телеканал вообще не был доступен обладателям обычной антенны — теперь сигнал с большими чистотой и качеством будет поступать и в эти области.

"Увеличение зоны вещания ETV+ обсуждается уже очень давно — практически с момента запуска телеканала. Этой весной правительство решило выделить дополнительные средства на осуществление этой идеи", — сообщил член правления ERR Урмас Ору.

От расширения зоны покрытия сигнала выиграют и нынешние зрители ETV+, так как вместе с ним последует и улучшение качества сигнала. В ноябре этого года передачи ETV+ регулярно смотрели 133 000 человек каждую неделю. В число самых популярных передач канала входят "Актуальная камера" на русском языке, передача журналистских расследований "Инсайт", ток-шоу "Кто кого?", утренняя передача "Кофе+" и ориентированное на женскую аудиторию "Пудра-Show".

Изменения произойдут в ночь с 11 на 12 декабря.