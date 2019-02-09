Смотрите ”Пудра-Show” на ETV+! Тема выпуска — ”Изба-читальня”

Тема программы — ”Изба-читальня”. Казалось бы, не самый насущный житейский вопрос, но ведущие ”Пудра-Show” обсуждают его бурно и всесторонне. Как и почему в нашем доме появляются книги, как привлечь к чтению детей, каково качество нашего книжного рынка и пр.

Для кого-то книги просто часть интерьера — они их не читают, но страшно гордятся старательно подобранными переплётами. ”Наши соседи были одержимы этой страстью. Они охотно давали мне почитать свои книги –многие страницы в них даже не были разрезаны”, — вспоминает Лена Соломина.

Конечно, не обошли вниманием любимые книги своего детства. Попутно выяснили, что рассматривать ”Книгу о вкусной и здоровой пище” обожали все дети. ”Там был такой живописный портрет икры!” — ностальгически вздыхает Элла Аграновская.

Кстати, проблема книжной иллюстрации актуальна в любые времена — ребёнка, в первую очередь привлекает не содержание, а картинка. О том, как иллюстрированы книги, сегодня украшающие местный рынок детской литературы, выразительно повествует Женя Волохонская: ”Это полнейшая порнография, картинки — вырви-глаз! Надёрганы из интернета, приляпаны куда не попадя, ребёнок мгновенно узнаёт какого-нибудь урода-гуся, на которого уже насмотрелся в другой книжке!”.

Очень важный воспитательный фактор — семейное чтение. ”Конечно, в каждой семье свои традиции, но очень хорошо, если папа и мама находят время почитать ребёнку книгу”, — рассуждает Юля Календа.