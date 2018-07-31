Сегодня стартовали съемки первого эстонского сериала на русском языке “LasnaГорск” для канала ETV+

Телевизионная премьера комедийного сериала для всей семьи состоится 4 ноября на канале национального телерадиовещания ERR ETV+, передает портал etvpluss.err.ee. В основе сюжета — обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ. Также у них есть друзья на северо-востоке страны, в Нарва-Йыэсуу.

Главные герои попадают в различные, порой комические ситуации, работают, учатся, отдыхают в Усть-Нарве, беспокоятся о здоровье близких, влюбляются, отмечают дни рождения, занимаются спортом, мечтают о своем собственном частном доме в соседнем районе Таллинна. Удастся ли им закончить стройку века и осуществить свою мечту? Узнаем в первом сезоне LasnaГорска, который состоит из десяти серий по 24 минуты.

”Мы, русскоязычные жители Эстонии, часто оказывались героями чужих историй. Кажется, только ленивый не объяснял нам, как жить правильно. Пришло время писать историю самим”, — объясняет причины создания сериала генеральный продюсер Яна Павленкова.