31.07.2018, 13:50

Сегодня стартовали съемки первого эстонского сериала на русском языке “LasnaГорск” для канала ETV+

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rus.delfi.ee
EST 4
Сегодня стартовали съемки первого эстонского сериала на русском языке “LasnaГорск” для канала ETV+
Фото: Иван Панасюк

Телевизионная премьера комедийного сериала для всей семьи состоится 4 ноября на канале национального телерадиовещания ERR ETV+, передает портал etvpluss.err.ee. В основе сюжета — обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе ТаллиннаЛаснамяэ. Также у них есть друзья на северо-востоке страны, в Нарва-Йыэсуу.

Главные герои попадают в различные, порой комические ситуации, работают, учатся, отдыхают в Усть-Нарве, беспокоятся о здоровье близких, влюбляются, отмечают дни рождения, занимаются спортом, мечтают о своем собственном частном доме в соседнем районе Таллинна. Удастся ли им закончить стройку века и осуществить свою мечту? Узнаем в первом сезоне LasnaГорска, который состоит из десяти серий по 24 минуты.

”Мы, русскоязычные жители Эстонии, часто оказывались героями чужих историй. Кажется, только ленивый не объяснял нам, как жить правильно. Пришло время писать историю самим”, — объясняет причины создания сериала генеральный продюсер Яна Павленкова.

”LasnaГорск — это историческое событие. Впервые в Эстонии создается сериал на русском языке”, — рассказывает исполнитель главной роли Алексея Григорьевича Захарова Владимир Барсегян. — ”Для меня это большой вызов передать точно характер человека из Ласнамяэ”.

По словам исполнительного продюсера Дарья Саар, у Эстонии огромный потенциал стать площадкой производства сериалов на экспорт для телевизионных рынков России и Европы. ”LasnaГорск” — прекрасная возможность запустить этот процесс.

Режиссер Ирина Васильева, оператор-постановщик Тимофей Аврамчук.

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В главных ролях: Владимир Барсегян (Алексей Григорьевич Захаров), Мария Поликарпова (Дарья Тамм), Тоомас Тросс (Михкель Тамм), Анастасия Коледа (Аня Тамм), Артем Фирсов (Тоомас Тамм). В эпизодах: Сергей Рымар (Артур), Эвелина Сакуро (Галя), Калью Орро (Равиль), Марат Аляутдинов (Валера), Марина Лыжина (Лера), Никита Соцков (Герман).

”LasnaГорск” является народным сериалом, создание которого поддерживают: Совет Министров Северных стран, Maxima Eesti, Vendi Köögimööbel, Päikeskohv, Noorus Spa, Hooandja, Max Factor, Lasnamäe Kino.

Внести свой вклад в создание сериала можно до 2 сентября на портале Hooandja.

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