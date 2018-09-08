Реалити-шоу о бытовых проблемах ”Зеркало” на канале ETV+ открыло первый телесезон!(1)
В первом в осеннем сезоне ETV+ выпуске реалити-шоу ”Зеркало” ведущий Виталий Вестеринен решал проблемы жителей Нарвы и Таллинна.
В первом в осеннем сезоне ETV+ выпуске реалити-шоу ”Зеркало” ведущий Виталий Вестеринен решал проблемы жителей Нарвы и Таллинна.
Темы первой передачи:
Будьте осторожны со своими кучами! Ошибка при перевозе грунта чуть не привела к катастрофическим последствиям.
“Дебильные дети” или “У них отнимают детство”. Играть или не играть нашим детям в шумные игры во дворах?
Голые люди, мусор, общественный туалет у твоего крыльца. Чем обернулось жаркое лето для жителей Мяннику?
Смотрите “Зеркало” на ETV+ по вторникам в 20:30. Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30.
У вас ещё есть возможность поделиться с нами своей проблемой! Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee, мы обязательно поможем разобраться!
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