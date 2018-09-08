Реалити-шоу о бытовых проблемах ”Зеркало” на канале ETV+ открыло первый телесезон!

Темы первой передачи:

Будьте осторожны со своими кучами! Ошибка при перевозе грунта чуть не привела к катастрофическим последствиям.

“Дебильные дети” или “У них отнимают детство”. Играть или не играть нашим детям в шумные игры во дворах?

Голые люди, мусор, общественный туалет у твоего крыльца. Чем обернулось жаркое лето для жителей Мяннику?

Смотрите “Зеркало” на ETV+ по вторникам в 20:30. Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30.

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