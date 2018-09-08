08.09.2018, 09:20

Реалити-шоу о бытовых проблемах ”Зеркало” на канале ETV+ открыло первый телесезон!

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Реалити-шоу о бытовых проблемах ”Зеркало” на канале ETV+ открыло первый телесезон!
Фото: ETV+

В первом в осеннем сезоне ETV+ выпуске реалити-шоу ”Зеркало” ведущий Виталий Вестеринен решал проблемы жителей Нарвы и Таллинна.

Темы первой передачи:

Будьте осторожны со своими кучами! Ошибка при перевозе грунта чуть не привела к катастрофическим последствиям.

“Дебильные дети” или “У них отнимают детство”. Играть или не играть нашим детям в шумные игры во дворах?

Голые люди, мусор, общественный туалет у твоего крыльца. Чем обернулось жаркое лето для жителей Мяннику?

Смотрите “Зеркало” на ETV+ по вторникам в 20:30. Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30.

У вас ещё есть возможность поделиться с нами своей проблемой! Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee, мы обязательно поможем разобраться!

Фото: ETV+


Фото: ETV+


Фото: ETV+
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


МИД РФ — об установлении копии скандального памятника в Лихула: оскверняют память погибших в борьбе с фашизмом

08.09.2018
Официальный представитель МИД России Мария Захаровв выступила с заявлением относительно временного восстановления скандального памятника в Лихула.
Подробнее

Впервые в истории: убитая женщина завещала свою недвижимость КаПо

07.09.2018
Во время заседания суда по делу "водителя с битой" Урмаса Эйнрооза выяснилось, что убитая им Кадри-Анн Гросс в форме завещательного отказа оставила свою квартиру Департаменту полиции безопасности (КаПо).
Подробнее


Место Индрека Таранда в Европарламенте может занять Эдгар Сависаар

07.09.2018
Индрек Таранд сегодня пообещал сегодня идти на выборы в Рийгикогу в составе списка соцдемов. Если беспартийный Таранд будет избран и останется в республиканском парламенте, его место в Европарламенте займет создатель Центристской партии Эдгар Сависаар.
Подробнее

"Тихая охота": учимся отличать съедобный гриб от поганки

08.09.2018
Наконец-то пришел сезон “тихой охоты”. Грибами заполнены наши рынки: здесь есть и любимые всеми боровики и подосиновики и подберезовики, и, конечно, маслята. Но, конечно же, самое большое удовольствие настоящего грибника — отыскать нужный гриб самому, пишет DELFI Дом&Сад. Отправляясь в лес, на “охоту”, остерегайтесь, чтобы последствия ее не стали плачевными, собирайте только те грибы, в чьей съедобности вы уверены.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллиннский марафон, терроризирующий Южную Эстонию мини-фургон и бегство окружения Захарченко из ДНР

07.09.2018
Ставший самым массовым спортивным мероприятием за всю историю столицы Таллиннский марафон стартовал и продолжится в выходные. Водителям следует внимательно изучить схемы трасс, по которым будут бежать многие тысячи эстоноземельцев и гостей республики.
Южную Эстонию терроризирует загадочный белый мини-фургон, с которым связывают взломы.
После смерти лидера непризнанной ДНР Захарченко его окружение разбегается, прихватив ”отжатое”.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

ФОТО читателя Delfi: Экстренный вызов? Скорая помощь приехала в Bauhaus не за пациентом, а за стройматериалами

07.09.2018
“Вот такую картину наблюдал сегодня утром. Скорая помощь в рабочей комплектации, и в нее прямо на кушетку для пациента загрузили арматуру — да-да, трехметровую арматуру”, — изумляется читатель увиденному в магазине Buahaus.
Подробнее


ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: По каким улицам Таллинна будет проходить Таллиннский марафон. Это важно знать заранее!

07.09.2018
В пятницу, субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.
Подробнее