Реалити-шоу о бытовых проблемах "Зеркало" на ETV+ ищет истории и героев!

Кадр из видео ETV+

С 4 сентября каждый вторник в 20:30 в эфире телеканала ETV+ будет выходить новая программа "Зеркало" – передача, которая поможет людям защищать свои интересы. Сейчас мы ищем истории для первого телесезона. Обращайтесь к нам и ведущий Виталий Вестеринен может оказаться и у вас в гостях!