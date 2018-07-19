Реалити-шоу о бытовых проблемах "Зеркало" на ETV+ ищет истории и героев!

С 4 сентября каждый вторник в 20:30 в эфире телеканала ETV+ будет выходить новая программа "Зеркало" – передача, которая поможет людям защищать свои интересы. Сейчас мы ищем истории для первого телесезона. Обращайтесь к нам и ведущий Виталий Вестеринен может оказаться и у вас в гостях!
Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee.
Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь!