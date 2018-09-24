24.09.2018, 11:38

”Пудра-Show” сегодня в 20.30 на канале ETV+: Чудны дела твои, Господи!

гость программы - актер Александр Феклистов
rus.delfi.ee
EST

Религия и вера — на сей раз ведущие ”Пудра-Show” выбрали для дискуссии тему очень деликатную и обсудили её корректно, не избегая, однако, острых углов.

”Мне очень нравится строгость католических соборов и лепота православных храмов”, — делится своими чувствами известный российский актёр, гость программы Александр Феклистов.

С ним трудно не согласиться: величественные звуки органа вызывают трепет даже неверующих сердец, а ангельские православные песнопения трогают души даже самых воинственных атеистов.

”Вера — это то, что есть у каждого из нас, это великая сила! Это то, за что человек никогда не должен никому платить”, — рассуждает Юля Календа

Одни верят в то, чему поклоняются, другие ищут в своей вере поддержку. ”Мы как будто вспоминаем о Боге только тогда, когда нам паршиво!” — высказывает предположение Женя Волохонская.

Но даже в советские времена, когда религией было избрано безбожие, фундаментальные человеческие понятия оставались незыблемыми, потому что искоренить их невозможно. ”Что такое моральный кодекс строителя коммунизма? Это десять библейских заповедей, переписанных на новый лад!” — напоминает Элла Аграновская.

О вере и религии — в понедельник, 24 сентября, в 20.30 на канале ETV+.

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