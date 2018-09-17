”Пудра-Show” по понедельникам в 20.30 на канале ETV+. Смотрите сегодня: Большой секс в маленьком городе



А поскольку сексуальное образование не зависит от пола, возраста и степени продвинутости индивидуума в области ядерной физики, каждому есть куда стремиться. Словом, этот актуальный вопрос ещё рано снимать с повестки дня, а качество стриптиз-шоу для женщин в нашем населённом пункте по-прежнему остаётся нерешённой проблемой.

«У тебя есть секс?» – ответ на поверхности и, казалось бы, не допускает альтернативы.

И всё же услышите в понедельник, 17 сентября, в 20.30 на канале ETV+.