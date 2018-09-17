17.09.2018, 19:46
”Пудра-Show” по понедельникам в 20.30 на канале ETV+. Смотрите сегодня: Большой секс в маленьком городе
В студии «Пудра-Show» – сексуальная революция. Ведущие программы – Женя Волохонская, Елена Соломина, Элла Аграновская и Юлия Календа – примерив на себя образы четырёх подруг из всеми любимого сериала «Секс в большом городе», приходят к выводу: тема, безусловно, животрепещущая и нуждается в серьёзном осмыслении.
А поскольку сексуальное образование не зависит от пола, возраста и степени продвинутости индивидуума в области ядерной физики, каждому есть куда стремиться. Словом, этот актуальный вопрос ещё рано снимать с повестки дня, а качество стриптиз-шоу для женщин в нашем населённом пункте по-прежнему остаётся нерешённой проблемой.
«У тебя есть секс?» – ответ на поверхности и, казалось бы, не допускает альтернативы.
И всё же услышите в понедельник, 17 сентября, в 20.30 на канале ETV+.