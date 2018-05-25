”Пудра-Show” на ETV+: Развод. Быть или не быть семейному счастью?

Как сделать так, чтобы при разводе никто не пострадал? Есть ли жизнь после развода? И стоит ли вообще разводиться? Смотрите в новом выпуске "Пудра-Show".
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Еще раз и подробно: вступил в силу общеевропейский регламент по защите личных данных. Что следует знать?
25.05.2018
Дамоклов меч: женщина боится, что из-за ее ошибок в прошлом у нее отберут полуторагодовалого ребенка
25.05.2018
Жительница Таллинна Александра Вялья (34) возмущена: сотрудник защиты детей из местной управы пытается отобрать у нее ребенка. У Александры – зависимость от наркотиков, у ее мужа тоже, но они, заверяет она, последние полгода не употребляют, а она регулярно ходит на метадоновое лечение, пишет "МК-Эстония".
В Старом городе продается суперлюксовый дом. Его владельцы — гуру инвестиций или проходимцы?
25.05.2018
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Разборки строителей a'las 90-е: ограбление, вывоз в лес и выбивание долга. Жертву выкупили родственники
25.05.2018
ФОТО: Возле Правительства Эстонской Республики под управлением матери семенили милые утята
25.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО: Накануне финала Лиги чемпионов президент Эстонии встретилась в Киеве с Рагнаром Клаваном
25.05.2018
ВИДЕО DELFI: Пруд, буфет и Тургенев. Русский театр покажет "Месяц в деревне" на мызе Сагади
25.05.2018
30 мая на мызе Сагади состоится премьера спектакля “Месяц в деревне”. Все любители театра смогут насладиться не только постановкой, но и природой, музеем, а также театральным буфетом. Какого это — играть на природе? Почему именно мыза Сагади? Кого в постановке играет сын Филиппа Лося? Смотрите репортаж Delfi!
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Väärtpaberite halduse osakonna juhataja
SEB PANK AS
Tähtaeg: 31.05.2018
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Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ