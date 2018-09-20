Примите участие в съемках нового телепроекта о Русском театре Эстонии на канале ETV+



Приглашаем вас приобрести уникальный опыт, посмотреть на процесс телесъемки изнутри и лично пообщаться с актерами и художественным руководителем Русского театра Филиппом Лосем.

Ближайшие съемки пройдут в воскресенье и понедельник, 23 и 24 сентября. В каждый из этих дней мы снимем по две передачи. Съемки в воскресенье пройдут с 10 и с 14 часов, а в понедельник - с 11 и с 15 часов. Мы будем рады, если в тот или иной день вы сможете задержаться на съемочной площадке для съемок обеих передач. Однако есть возможность присутствовать и на съемках только одной передачи (ее продолжительность - около 1,5-2 часов).

Мы находимся в Теледоме, вход со стороны Фельманни 12 (Fr. R. Faehlmanni 12). Сообщайте о своем желании принять участие в съемках по электронному адресу mihhail.malkin@err.ee(с пометкой "Русский театр" в заголовке письма). В письме укажите, в какой день вы можете к нам прийти (на обе передачи или только на одну), а также ваше имя и номер телефона.

На месте для зрителей предусмотрены угощения.