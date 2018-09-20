20.09.2018, 13:50

Примите участие в съемках нового телепроекта о Русском театре Эстонии на канале ETV+


rus.delfi.ee
EST
Примите участие в съемках нового телепроекта о Русском театре Эстонии на канале ETV+
Foto: Tina Bychkova

Телеканал ETV+ и Русский театр Эстонии приступают к съемкам совместного телепроекта, который позволит узнать поближе ведущих актеров театра, послушать удивительные истории из их театральной деятельности и познакомиться с теми деталями из жизни театра, которые обычно скрыты от глаз зрителей.


Приглашаем вас приобрести уникальный опыт, посмотреть на процесс телесъемки изнутри и лично пообщаться с актерами и художественным руководителем Русского театра Филиппом Лосем.

Ближайшие съемки пройдут в воскресенье и понедельник, 23 и 24 сентября. В каждый из этих дней мы снимем по две передачи. Съемки в воскресенье пройдут с 10 и с 14 часов, а в понедельник - с 11 и с 15 часов. Мы будем рады, если в тот или иной день вы сможете задержаться на съемочной площадке для съемок обеих передач. Однако есть возможность присутствовать и на съемках только одной передачи (ее продолжительность - около 1,5-2 часов).

Мы находимся в Теледоме, вход со стороны Фельманни 12 (Fr. R. Faehlmanni 12). Сообщайте о своем желании принять участие в съемках по электронному адресу mihhail.malkin@err.ee(с пометкой "Русский театр" в заголовке письма). В письме укажите, в какой день вы можете к нам прийти (на обе передачи или только на одну), а также ваше имя и номер телефона.
На месте для зрителей предусмотрены угощения.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

20.09.2018
Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни.
Подробнее

Клиент Ryanair негодует: рейс в Таллинн задерживается, а пассажиров держат в самолете и требуют огромную сумму за воду

20.09.2018
Пассажирам, которые, находясь в самолете, уже более двух часов ожидают вылета, кажется, что авиакомпания делает все возможное, чтобы избежать выплат компенсаций.
Подробнее


Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

20.09.2018
Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.
Подробнее

Укладка асфальта на улице Гонсиори не состоялась. Владелец кафе: могли бы сообщить об этом, у нас весь день не было клиентов

20.09.2018
В среду в редакцию Delfi позвонил владелец кафе на улице Гонсиори с очередной жалобой на ремонт. Власти города предупредили заранее, что во вторник полностью будет перекрыт отрезок улицы, но никаких ремонтных работ в тот день не происходило. По словам предпринимателя, в его кафе в этот день почти не приходили клиенты, так как думали, что улица перекрыта.
Подробнее


Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

Яак Аллик: большинство партий слишком зациклены лишь на изучении эстонского языка

20.09.2018
На прошлой неделе партия ”Отечество”, можно сказать, официально дала старт своей предвыборной кампании, созвав депутатов Рийгикогу на обсуждение темы перевода русских школ на эстонский язык обучения как вопроса государственной важности. Входе дискуссии в парламенте и последующих выступлений политиков в СМИ стало понятно, какой точки зрения придерживается та или иная политическая сила.
Подробнее

Финансовая инспекция неоднократно проверяла Danske Bank еще с 2007 года, но предписания почти не выполнялись

20.09.2018
По словам директора Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, в период с 2007 по 2015 год инспекция неоднократно проверяла банк Danske, хотя из опубликованного в среду рапорта следует, что предписания могли не достичь в банке нужного уровня.
Подробнее

Верховный суд России уточнил, когда можно сажать за лайки и репосты

20.09.2018
Верховный суд России в очередной раз разъяснил, как использовать "экстремистскую" 282-ю статью Уголовного кодекса в делах, связанных с публикациями во "ВКонтакте" и других соцсетях. Необходимо доказать умысел автора сообщения (или репоста), самого факта публикации недостаточно.
Подробнее

ФОТО: В Кадриорге проходит праздник "Cвет шагает"

20.09.2018
Вчера вечером в парке Кадриорг зажгли тысячи свечей, включили более 40 световых инсталляций. Под классические и современные мелодии на Лебедином пруду вверх устремились танцующие струи фонтанов. Праздник "Свет шагает" украсил самый главный городской парк на целую ночь. Если вы не успели вчера посмотреть на это невероятное зрелище, не пропустите второй день праздника - уже сегодня с 19.00!
Подробнее