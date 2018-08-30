Премьера на ETV+: документальный фильм ”В поисках американской мечты”



У героев фильма мало общего — они родом из разных стран, у всех были свои причины на переезд, они совершали ошибки, преодолевали трудности и радовались победам. Все они когда-то приехали в Америку, и теперь они — американцы.

”Мы попытались понять почему в Америку так тянет людей, как стране удается справиться с наплывом мигрантов, старались максимально проникнуться радостями и горестями приезжих, понять, чем они там занимаются, с какими трудностями сталкиваются на пути к своей мечте”, — говорит автор фильма Кира Эвве.

Как оказалось мечта у всех разная — кто-то хочет заработать больше денег, кто-то мечтает о хорошем образовании для своих детей, кто-то стремится проповедовать религию. Правдивые и очень разные истории людей, эмигрировавших в США, — в документальном фильме совместного производства Радио 4 и ETV+ ”В поисках американской мечты”.

Внимание, розыгрыш призов!

Посмотрите новый документальный фильм ”В поисках американской мечты” 1 сентября в 20:55 на телеканале ETV+ и выиграйте книгу ”Самые живописные дороги Америки: 120 захватывающих поездок”. В дороге или в удобном кресле дома, эта книга станет приятным спутником.

Чтобы выиграть приз, необходимо ответить на вопрос: ”Сколько героев рассказывает о своём переезде в Америку в фильме?”. Присылайте свои ответы на etvpluss@gmail.com. Книга будет передана первому ответившему. Приятного просмотра и удачи!