Премьера ETV+! смотрите первую серию комедийного сериала LasnaГорск

Алексей Григорьевич Захаров отмечает 70-летие. Когда-то давно он приехал по распределению в Эстонию работать на заводе "Двигатель", и теперь с ностальгией вспоминает прежние времена. А его дочь Анна с мужем Михкелем накрывают праздничный стол, но… что-то идет не так. Так начинается LasnaГорск — сериал о семье Захаровых-Тамм, которая живет в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ.
Здесь влюбляются, ругаются, занимаются спортом, ездят отдыхать на море и мечтают о собственном доме. Ну а пока живут в тесноте, но не в обиде. Потому что проблемы — дело житейское. И преодолевать их надо с улыбкой.