Премьера ETV+! смотрите первую серию комедийного сериала LasnaГорск

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Алексей Григорьевич Захаров отмечает 70-летие. Когда-то давно он приехал по распределению в Эстонию работать на заводе "Двигатель", и теперь с ностальгией вспоминает прежние времена. А его дочь Анна с мужем Михкелем накрывают праздничный стол, но… что-то идет не так. Так начинается LasnaГорск — сериал о семье Захаровых-Тамм, которая живет в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ.