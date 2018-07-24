24.07.2018, 09:13

Нового главного редактора ETV+ хотят выбрать к концу сентября


rus.delfi.ee
EST
ETV+
ETV+Foto: Priit Simson

Победителя конкурса на пост главного редактора телеканала ETV+ планируют назвать к концу сентября. Сам конкурс будет объявлен в конце августа - начале сентября. По словам члена правления Эстонской общественно-правовой телерадиовещательной корпорации (ERR) Урмаса Ору, конкурс будет объявлен в конце лета.

"Конкурс пройдет в течение сентября. Надеюсь, что уже к концу месяца мы сможем сказать, кто же станет новым главным редактором ETV+. Мне кажется, что в Эстонии много хороших и талантливых людей, которые могли бы поучаствовать в конкурсе и занять пост главреда ETV+", — сказал Ору.

Возглавлявшая телеканал с момента его основания Дарья Саар покинула пост главного редактора 25 мая. До утверждения в должности нового главного редактора телеканалом ETV+ временно руководит Урмас Ору.

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