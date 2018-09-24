На место главного редактора ETV+ претендуют 30 человек

Всего поступило 30 заявок. По словам члена правления ERR Урмаса Ору, большое число желающих стало приятным сюрпризом. "Радует, что число кандидатов оказалось настолько большим, а сами они – очень разными.

Среди кандидатов на должность главного редактора ETV+ есть как сотрудники ERR, так и журналисты из частного сектора, а также публичные персоны с большим опытом в медиа", - сказал Ору.